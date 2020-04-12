Жена Кольцова — об Умарке: мы называем легендой иностранца, ничего не выигравшего для Уфы

Светлана Кольцова, жена бывшего защитника «Салавата Юлаева» Кирилла Кольцова, прокомментировала уход из уфимского клуба нападающего Линуса Умарка.
«Очнитесь, друзья! Мы сейчас пришли к тому, что называем иностранного хоккеиста, сыгравшего всего четыре сезона и не выигравшего для Уфы ничего, — легендой! Да! Он набирал очки. В каждой команде есть кто-то, кто набирает очки. Кто-то же их должен набирать. Но в итоге важен конечный результат, а это — чемпионство! И легенды для Уфы лишь те, кто дважды выиграл чемпионство для Башкирской Республики в 2008 и 2011 гг.: Григоренко, Антипов, Твердовский, Прошкин, Кутейкин, Кольцов и так далее.
Ребята, вы лучшие для истории уфимского хоккея! Вы делали дело на уфимской земле! И кроме вас, нет других легенд! Горжусь, что знаю вас! Люблю! И не забывайте свои победы, пусть это и кажется прошлым! На данный момент круче вас в Уфе нет», — написала Кольцова на своей странице в «Инстаграме».
Умарк выступал за «Салават» с 2015 года и за это время побил несколько клубных рекордов. В минувшем плей-офф Линус установил рекорд КХЛ по результативным передачам в первом раунде плей-офф. Шведский форвард 11 раз ассистировал партнёрам в шести матчах серии с «Авангардом».
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