Ожиганов — о перспективах Барабанова в «Торонто»: в первые два звена тяжело пробиться

Защитник СКА Игорь Ожиганов прокомментировал переход экс-форварда «армейского» клуба Александра Барабанова в «Торонто Мэйпл Лифс».
«Барабанов ни разу не спрашивал о «Торонто». Отговорить его не пытался, это же его выбор. Может, почувствовал, что ему надо именно туда. «Торонто» — классная организация, центр хоккейного мира, в этом городе люди больны хоккеем. Просто побывать там классно.
Трудно давать советы. Просто в «Торонто», если честно, очень хороший подбор действительно качественных нападающих. В первые два звена будет трудно пробиться. Но, если пробьётся, у него будут такие партнёры, что всё пойдёт отлично.
Возможные ссылки в АХЛ? У каждого, кто едет туда, по-своему. Кто-то готов начинать с АХЛ, кто-то понимает: если его спустят в АХЛ, он сразу вернется в Россию. Но если цель — остаться в НХЛ, то возможная игра в АХЛ не должна становиться проблемой», — цитирует Ожиганова «Спорт уик-энд».
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