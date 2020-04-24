Михеев: единственное, что могу сказать Барабанову, — надо учить язык

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев прокомментировал переход форварда Александра Барабанова в канадский клуб.
«Мы разговаривали с ним после сезона, когда в КХЛ уже официально отменили концовку плей-офф. Созванивались, он задавал вопросы о том, как всё устроено в «Торонто». Но больше не заостряли на этом внимание, поскольку сейчас непонятно, когда вновь сможем начать играть.
Что надо сделать Барабанову для быстрой адаптации в НХЛ? Единственное, что могу сказать: надо учить язык. Это всегда помогает. У меня неидеальный английский, но его знание помогает общаться с партнёрами по команде, понимать, чего от тебя требуют со скамейки. А в игровом плане не считаю себя вправе что-то советовать Александру — он сам по себе большой профессионал», — приводят слова Михеева «Известия».
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