Якубов: надеюсь, профессиональный хоккей не умрёт, как это происходит с малым бизнесом

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов поделился мнением о введении потолка зарплат в КХЛ.



«Сейчас мы попадаем под потолок, хотя, понятно, есть проблемы. Некоторые агенты выходят на нас, просят, чтобы мы подняли зарплату их клиентам. Но мы объясняем, что так не получится. Ситуация заставляет нас экономить – есть потолок зарплат, и никуда от него не деться.



Если быть честным, конечно, мне сейчас сложно вести переговоры, убеждать ребят. С другой стороны, учитывая всю ситуацию в мире, 900 миллионов – нормальные деньги. Мы же видим, что какие-то клубы вообще закрываются, поэтому нам грех жаловаться. Повторюсь, мы готовы следовать за любыми решениями нашего спонсора. Надеюсь, что профессиональный хоккей не умрёт, как это происходит сейчас с малым или средним бизнесом», — цитирует Якубова «Спорт Бизнес Online».

«КХЛ не должна менять решения ради выгоды нескольких клубов». Крылов — о потолке зарплат Босс «Авангарда» откровенно высказался по главной хоккейной теме последних дней.