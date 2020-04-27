«КХЛ не должна менять решения ради выгоды нескольких клубов». Крылов — о потолке зарплат

Разговоры относительно введения в КХЛ жёсткого потолка зарплат в 900 млн руб. начиная с сезона-2020/2021 не утихают. Накануне прошла информация, что 30 апреля состоится совет директоров лиги, на котором обсудят возможность поднятия планки до 1,3 млрд рублей. Своё мнение об этом вопросе в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» высказал председатель совета директоров «Авангарда», член совета директоров КХЛ Александр Крылов.

900 миллионов или 1,3 миллиарда. Каким должен быть жёсткий потолок зарплат в КХЛ? Противники уменьшения пеняют на выросший курс доллара и отток из России звёздных хоккеистов.

«Экономическая ситуация в стране диктует необходимость сокращения бюджетов»

— На этой неделе состоится внеочередное заседание совета директоров КХЛ. Основным вопросом повестки дня будет увеличение потолка зарплат до 1,3 млрд руб. Какая у вас позиция по этому вопросу? И как у функционера, который входит в состав руководящего органа лиги, и как у руководителя одного из топ-клубов этой лиги.

— Для меня очень странно, что такой вопрос выносят на совет директоров за несколько дней до открытия трансферного окна. Лига уже давно приняла решение о потолке в 900 миллионов рублей, никаких предпосылок к его пересмотру я не вижу. Многие клубы уже проделали в этом направлении огромную подготовительную работу, выстроили свою селекционную стратегию исходя из принятого решения. Думаю, что такие резкие метания не пойдут на пользу имиджу КХЛ. Имиджу стабильной и планомерно развивающейся хоккейной лиги, которую все мы хотим делать привлекательной как для новых участников, так и для зрителей. А такой она может быть только при условии одинаковых возможностей для всех клубов.



Нельзя действовать в интересах нескольких команд из-за того, что они не могут разместить под этот потолок своих дорогостоящих игроков пятых-шестых звеньев. Они знали об этом потолке заранее, и это не повод пересматривать решение. Это неправильно. Ведь потолок в 900 миллионов тоже был введён не просто так. Было много обсуждений, споров, после чего приняли это решение. Считаю, что сейчас менять что-либо было бы абсолютно неправильным шагом, который навредит КХЛ.



— Тогда объясните, зачем вообще было принято решение ввести потолок зарплат?

— Некоторое время назад в несколько клубов пришли большие деньги, резко увеличив тем самым разницу между богатыми и бедными. Одни команды могли содержать шесть одинаковых пятёрок, а другие не могли набрать и четыре.



Особенный диссонанс у меня вызывают завышенные зарплаты у игроков третьих-четвёртых звеньев клубов КХЛ. Будем откровенны: ни в одном другом чемпионате такие деньги эти хоккеисты не получили бы. Ну какой условный Фисенко за 45 миллионов в год? В какой ещё другой лиге мира, по обе стороны океана, он бы получил такую зарплату? Решение принималось для того, чтобы сократить разницу в бюджетах богатых и бедных клубов. Тем самым повысив средний уровень игроков во всех командах. И, как следствие, повысить спортивную конкуренцию в лиге.



— Интересно.

— Особенно меня удивляет обсуждение вопроса изменения уровня потолка на фоне общей экономической ситуации в стране. Лига не может существовать в отрыве от неё. Если бы у нас средняя зарплата была такая же, как в Северной Америке, что позволило бы клубам сделать аналогичные цены на билеты и абонементы, тогда мы бы могли всерьёз обсуждать такие высокие доходы хоккеистов. Но реалии, увы, немного иные. Тем более сейчас, когда в общемировую экономику прилетел не просто чёрный лебедь, а целая стая чёрных лебедей. Сейчас текущая экономическая ситуация в стране диктует необходимость сокращения бюджетов, поэтому введение потолка — логичная и справедливая мера.

«На рынке нет профессионально подготовленных людей на позицию современного генерального менеджера хоккейного клуба»

— Не боитесь ли вы, что отток игроков в НХЛ из России ещё больше увеличится с введением такого потолка зарплат?

— Игроки уезжают туда не за деньгами, а за возможностями развития и опытом. Тот же Александр Барабанов будет зарабатывать в «Торонто» намного меньше, чем мог бы зарабатывать в СКА. Это касается и целого ряда хоккеистов, выступающих в АХЛ, которые могли претендовать на куда более серьёзные деньги в России. АХЛ и близко не конкурент КХЛ по зарплатам. Ещё один яркий пример — Михаил Мальцев. Помню, как я внимательно следил за его успехами в системе команд СКА: сначала в МХЛ, затем в ВХЛ, потом СКА уже планомерно подводил его к играм в основной команде, даже давали немалое игровое время в плей-офф в сезоне-2018/2019. То есть он мог бы получить хороший контракт в КХЛ, но всё равно предпочёл уехать в Северную Америку. Потому что понимал, что серьёзный рост возможен только при наличии высокой конкуренции, которой, к сожалению, в КХЛ на данный момент нет. Так вот введение потолка его предполагает.

Наши хоккеисты бегут в Америку. Денег меньше, больше в России их ничем не удержать Первые ласточки уже подписали контракты с клубами. В следующем году в НХЛ может сыграть до 70 россиян.

— В чём, на ваш взгляд, заключаются основные плюсы для клубов КХЛ с учётом введения такого потолка?

— Ответ на этот вопрос я бы разделил на несколько составляющих. Во-первых, менеджмент. В КХЛ практически нет частных клубов, все так или иначе спонсируются либо из бюджетных средств регионов, либо из денег госкорпораций. Поэтому и тратят они свои бюджеты, не чувствуя повышенную ответственность за результат. Теперь клубы начнут соревноваться не в том, у кого больше денег, а в том, кто ими лучше распоряжается. То есть в менеджменте. Жёсткий потолок зарплат заставит разрабатывать контрактную стратегию на несколько лет вперёд, подписывать длинные контракты, искать талантливых игроков, строже оценивать их зарплаты. Всё это определённо поднимет культуру спортивного менеджмента на новый уровень.



— То есть вопрос и в профессионализме.

— Сейчас на рынке нет профессионально подготовленных людей на позицию современного генерального менеджера хоккейного клуба. Я могу об этом говорить определённо, так как в последнее время столкнулся с данной проблемой лично. Единственный выход — искать на эту позицию потенциально талантливых людей и развивать их навыки и талант в клубных условиях. После ввода потолка к таким людям появится больше требований. Это обострит конкуренцию в управленческой сфере и отфильтрует случайных людей. Потому как, если снова говорить откровенно, сейчас у нас в этой сфере правят больше агенты, а не клубный менеджмент. Зачастую команда практически полностью формируется одним агентом. Задача всё же попытаться изменить эту ситуацию. Думаю, от таких перемен выиграет весь российский хоккей в целом.



— Какие ещё составляющие?

— Хоккеисты. Конкуренция, которая появится с введением жёсткого потолка, поднимет интерес к чемпионату со стороны самих игроков. Чувствуя, что они могут в нём качественно расти, желание уехать, наоборот, пойдёт на спад. Само собой разумеется, что звёзды будут уезжать. К этому нужно относиться с пониманием. Но звёзд — единицы. Если ты в десятке лучших игроков КХЛ и достаточно молод, логично перейти на следующий уровень. При этом необходимо помнить, что даже у наших звёзд случаются проблемы при переходе в НХЛ.



И, конечно, болельщики. Повышение конкуренции между клубами повысит зрелищность самого хоккея. Мы уйдём от ситуации, когда в лиге будут несколько клубов-богачей, бюджет которых позволяет скупить всех звёзд, а остальные уже в начале сезона обречены на роль аутсайдеров. Сейчас все будут в более-менее равных условиях, зрители должны еще больше поверить в свою любимую команду, пойти на трибуны. А вот дальше уже задача маркетинга клубов их на этих трибунах удержать и замотивировать вернуться ещё раз. Непредсказуемость спортивного результата сделает лигу более привлекательной не только для болельщиков, но и для спонсоров, клубы получат дополнительный потенциальный источник дохода, который при грамотной работе самого же клуба сможет составить немалую часть бюджета.

Фото: hawk.ru

«900 миллионов — вполне достаточно для того, чтобы собрать качественную команду»

— Как жёсткий потолок отразится на молодых хоккеистах?

— Уверен, что гораздо больше внимания достанется молодёжи – новичкам, которые претендуют на небольшие контракты, но готовы доказывать, что они достойны большего. Эти небольшие контракты будут выгодны не только клубам, потому что не будут занимать много места под потолком, но и самим молодым хоккеистам — они будут знать, что им точно дадут шанс, за который надо цепляться. Потолок заставит уделять молодым больше внимания. Растить их, воспитывать и развивать. Молодые хоккеисты станут по-настоящему ценным активном любого клуба. Это пойдёт нашему хоккею только на пользу и позволит рассчитывать на новых звёзд в будущем.

— Противники потолка уверяют, что о хороших легионерах в КХЛ теперь можно забыть…

— Я считаю, что наоборот, потолок позволит соблюдать более правильный баланс игроков в составе клуба. Определённая экономия на зарплатах игроков третьего-четвёртого звена, ставка на молодёжь и своих воспитанников в этих звеньях позволят подписывать вполне себе высококлассных легионеров. Логично, что теперь они будут собраны не в паре топ-клубов, а распределятся по многим клубам КХЛ. То есть баланс тем самым будет соблюдаться не только внутри клуба, но и внутри лиги в целом.

«Жёсткий потолок зарплат – благо и спасение для КХЛ. Иначе лига потеряет зрителей» Александр Крылов — о развитии «Авангарда» и хоккея в Омской области, кресле президента КХЛ и необходимости реформ в лиге.

— Основные споры сейчас идут даже не на тему того, необходим ли потолок, а на тему его уровня. 900 миллионов рублей — это много или мало?

— 900 миллионов — вполне достаточно для того, чтобы собрать качественную команду, одну из сильнейших в Европе. Из всех европейских клубов только «Берн» с годовым бюджетом в 35 миллионов франков может конкурировать с клубами КХЛ в плане зарплат. И то из-за лимита на легионеров в Швейцарии в четыре человека им приходится серьёзно переплачивать швейцарским хоккеистам. А топ-легионеры зарабатывают не более 400 тысяч франков. И теперь посмотрите на зарплатные ведомости клубов КХЛ — игроки третьего-четвёртого звена получают по 45 миллионов рублей. Это же нонсенс!



— Ваша логика понятна.

— Поэтому поднимать потолок сейчас – значит идти на уступки в интересах нескольких клубов, которые уже набрали дорогих контрактов, зная, что потолок будет работать. Это нездоровая конкуренция – потолок стоит подержать стабильным хотя бы два сезона, понять, как он работает и потом уже обсуждать, стоит ли его поднимать. И поднимать его нужно будет лишь в том случае, если разница между потолком и полом будет существенно сокращаться. Если доходы клубов будут стремительно расти. Если спрос будет превышать предложение. Если аншлаги на трибунах станут обычным делом для любого клуба КХЛ. Только тогда стоит задуматься о поднятии этого потолка. Думаю, что подобные меры позволят, прежде всего, сделать КХЛ более соревновательной, интересной, конкурентоспособной и привлекательной лигой для спонсоров, болельщиков и самих игроков.