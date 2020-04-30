Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Панкратовым

Московское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Семёном Панкратовым, сообщается на официальном сайте бело-голубых. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на два сезона.



В минувшем сезоне 21-летний Панкратов принял участие в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу при показателе полезности "-2" и 6 минутах штрафного времени. В среднем за матч российский форвард проводил на льду чуть меньше 11 минут. В плей-офф Семён сыграл четыре матча.



Следующий сезон станет для воспитанника СДЮШОР «Динамо» третьим в родном клубе. За карьеру в КХЛ в активе Панкратова 5 (2+3) очков в 53 матчах при полезности "-3" и 20 минутах штрафа.