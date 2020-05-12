«Монреаль» подписал контракт с 19-летним форвардом Хиллисом
Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» подписал контракт с нападающим Кэмероном Хиллисом, информирует официальный сайт команды из Канады. 19-летний хоккеист поставил подпись под стандартным контрактом новичка сроком на три сезона.
В сезоне-2019/2020 Хиллис выступал за «Гелф Шторм» в Юниорской лиге Онтарио, набрав в 62 матчах 83 (24+59) балла при показателе полезности «+28».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии.
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