Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Монреаль» подписал контракт с 19-летним форвардом Хиллисом

«Монреаль» подписал контракт с 19-летним форвардом Хиллисом
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» подписал контракт с нападающим Кэмероном Хиллисом, информирует официальный сайт команды из Канады. 19-летний хоккеист поставил подпись под стандартным контрактом новичка сроком на три сезона.

В сезоне-2019/2020 Хиллис выступал за «Гелф Шторм» в Юниорской лиге Онтарио, набрав в 62 матчах 83 (24+59) балла при показателе полезности «+28».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги из-за коронавируса временно приостановлен. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что распространение вируса достигло уровня пандемии.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020