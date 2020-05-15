Малахов — о своих обязанностях: не самая пыльная работа. Улучшаем качество хоккеистов

Тренер по развитию молодых игроков «Нью-Йорк Айлендерс» Владимир Малахов рассказал об обязанностях.



«Не самая пыльная работа. Переводится это примерно так: „Улучшаем качество хоккеистов“. В мирное время обычно смотрю российский хоккей, общаюсь с хоккеистами и подсказываю, что им нужно улучшить в игре. Анализирую игроков, составляю о них мнение, но больше всё же занимаюсь развитием юниоров, которые задрафтованы клубом.



Специально приезжал в Москву к концу первого раунда Кубка Гагарина, но плей-офф в КХЛ отменили, поэтому пришлось улетать раньше, так как опасался, что могут закрыть страну. Ну а сейчас у нас каждые две недели проходят телефонные конференции. Лу Ламорелло нас собирает, спрашивает, как все себя чувствуют, у кого какая ситуация в семье. Дает нам апдейт происходящего в лиге. А так, все сидят дома, работают на удалёнке. Кто-то старые матчи просматривает, кто-то ещё что-то делает», — цитирует Малахова официальный сайт НХЛ.