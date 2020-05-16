«Встреча с болельщицами». Бучневич показал видео с курицами

Нападающий клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич поделился забавным видео. Хоккеист позирует на фоне куриц. Видео он подписал так: «Встреча с болельщицами. Meet my fun club».

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги приостановлен из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Практически все спортивные турниры по всему миру отменены. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»