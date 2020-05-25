Сергачёв показал, как занимается теннисом
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал, как занимается теннисом. Ранее игрок катался на роликовых коньках, рыбачил и тренировался в стрельбе.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно остановлен из-за коронавируса, сроки возобновления турнира неизвестны. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда,. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.
- 25 мая 2020
-
10:14
-
09:50
-
09:34
-
09:08
-
06:45
-
00:58
-
00:52
-
00:39
-
00:16
- 24 мая 2020
-
22:58
-
21:56
-
21:37
-
21:00
-
20:46
-
20:22
-
20:00
-
19:34
-
19:11
-
18:33
-
17:30
-
16:45
-
16:20
-
15:55
-
15:37
-
15:15
-
14:50
-
14:15
-
13:58
-
13:36
-
13:20
-
12:55
-
12:31
-
12:15
-
11:44
-
11:30
Партнерский контент