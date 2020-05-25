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Сергачёв показал, как занимается теннисом

Сергачёв показал, как занимается теннисом
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв показал, как занимается теннисом. Ранее игрок катался на роликовых коньках, рыбачил и тренировался в стрельбе.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ временно остановлен из-за коронавируса, сроки возобновления турнира неизвестны. Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда,. Кубок Гагарина разыгран не будет. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.

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