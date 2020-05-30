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Логинов — о самозоляции: живём за городом, замкнутое пространство — не про нас

Логинов — о самозоляции: живём за городом, замкнутое пространство — не про нас
Хоккей / КХЛ 0

Новичок «Нефтехимика» Александр Логинов рассказал, как проводит свободное время на карантине.

«Мы живём за городом. Часто гуляем на природе. Так что про замкнутое пространство — не про нас. С другой стороны, по дому после зимы надо многое чего сделать. Много работы накопилось во дворе. Тут прикрутить, там привинтить, подмастерить. Так что процесс самоизоляции для меня и семьи проходит, можно сказать, незаметно.

В ходе чемпионата времени на семью, родных совершенно не остаётся. Самый раз восполнить этот пробел. Поэтому периодически ездили то к моим родителям, то к родителям супруги.

Но не забываю и про физическую форму. В принципе, за городом сложностей с этим нет. Единственное, не хватает льда. Кардиотренировки заменял поездками на велосипеде, каждый день катаюсь. Во дворе есть турник, мини-спортзал, где есть условия для выполнения различных упражнений. Чем старше становишься, тем больше надо тренироваться, следить за физической формой, с тем чтобы прийти к началу предсезонки готовым и ни в чём не уступать более молодым ребятам», — цитирует Логинова официальный сайт «Нефтехимика».

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