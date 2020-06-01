Холл — о сезоне: три месяца я провёл в Нью-Джерси, три — в Аризоне и три — на карантине

Форвард «Аризоны Койотс» Тейлор Холл поделился мнением о необычном для себя сезоне-2019/2020.



«Интересный сезон. Я три месяца провёл в Нью-Джерси, ещё три в Аризоне. Сейчас почти три месяца сижу на карантине. Так что всё очень интересно получается. Когда меня спрашивают об Аризоне, я всегда говорю, что жить и играть там было замечательно. Стадион расположен немного далеко — в Глендейле. Пожалуй, это единственное, на что можно жаловаться. Но в клубе отлично относятся к хоккеистам. Нам нравится тренерский штаб, так что всё было замечательно. Хотелось бы выиграть больше матчей, но в целом всё было здорово», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ со ссылкой на передачу Hockey Central at Home.