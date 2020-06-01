Крикунов: «Динамо» укомплектовано на 99 процентов. Делаем ставку на следующий сезон

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал обмен с петербургским СКА, в результате которого в Москву вернулся нападающий Дмитрий Кагарлицкий.
«Все трансферные кампании идут до последнего дня, до последней возможности усилиться. Пока скажу так, что на 99 процентов мы укомплектовались. В принципе, я доволен тем составом, который имею в распоряжении. С Дмитрием я разговаривал.
Жалко, что пришлось расстаться с тремя ребятами, но так бывает. Мы знаем, что двое из них уже собрались ехать в Канаду. Делаем ставку на следующий сезон», — приводит слова Крикунова ТАСС.
30-летний Кагарлицкий в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие только в 36 матчах за СКА. Форвард записал на свой счёт 15 (4+11) баллов при показателе полезности "+1" и 10 минутах штрафного времени. Кагарлицкий проводил на площадке 14 минут и 15 секунд за матч. В Кубке Гагарина нападающий не попадал в состав. Ранее Дмитрий уже выступал за «Динамо», набрав 61 (24+37) балл в 61 матче регулярки.
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