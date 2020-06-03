В Германии сыграли в «бесконтактный хоккей». На льду сохранялась дистанция в 1,5 метра

В Германии возобновились матчи одной из любительских хоккейных лиг, информирует O. Canada.



Хоккеисты на площадке должны были сохранять дистанцию в 1,5 метра. Любая борьба в углах была запрещена, игрокам дали предписание отнимать шайбу только движением клюшки. Перед выходом игроков на лёд была устроена проверка на коронавирус. До и после игры хоккеисты обязаны были находиться в защитных масках. Также был установлен лимит для общего числа человек на катке.



Напомним, хоккейный чемпионат Германии был досрочно прерван из-за коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор вирус проник более чем в 170 стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала, что нынешняя вспышка болезни, вызванной коронавирусом нового типа, является пандемией.



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