«Торпедо» объявило о подписании контракта с американским нападающим Клузом

«Торпедо» достигло договоренности о подписании контракта с нападающим Джастином Клузом, информирует официальный сайт нижегородского клуба.

Минувший сезон 26-летний форвард провёл в системе «Анахайм Дакс». Он отыграл за «Сан-Диего» в Американской хоккейной лиге 53 матча и записал на свой счёт 30 (11+19) очков при показателе полезности "+10" и 34 минутах штрафного времени. В фарм-клубе «Дакс» Джастин выступал вместе с другим новобранцем «Торпедо» — Крисом Уайдманом.

В Национальной хоккейной лиге Клуз сыграл всего два матча и не отметился результативными действиями. Американский нападающий провёл по одной встрече в составе «Анахайма» и «Миннесоты Уайлд». Всего в 197 матчах за «Айову» и «Сан-Диего» в АХЛ хоккеист набрал 126 (49+77) очков.