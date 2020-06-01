«Торпедо» подтвердило подписание контракта с Крисом Уайдманом

«Торпедо» подтвердило подписание контракта с защитником Крисом Уайдманом, информирует официальный сайт нижегородского клуба. Ранее об этом сообщил «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что американский защитник подпишет контракт с клубом сроком на один сезон.

Прошедший сезон 30-летний Уайдман провёл в Американской хоккейной лиге, выступая за фарм-клуб «Сан-Диего». В 53 матчах американский защитник записал на свой счёт 31 (9+22) балл при показателе полезности "+1" и 73 минутах штрафного времени.

В Национальной хоккейной лиге Уайдман провёл 181 матч, заработав 45 (16+29) баллов при показателе полезности "+4" и 104 минутах штрафа. Защитник выступал за «Оттаву Сенаторз», «Эдмонтон Ойлерз» и «Флориду Пантерз».