Экс-форвард «Салавата Юлаева» и СКА Максим Рыбин завершил карьеру в 38 лет

Известный нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.

«Прошлый сезон Максим пропустил, занимался своей детской школой по хоккею. В конце прошлого сезона мы предварительно обсуждали возможность завершения карьеры, но Максим решил пока официально ни о чём не сообщать. В начале недели он позвонил и сказал, что окончательно принял решение.

Рыбин — явление в нашем хоккее. Максим провёл на высоком уровне больше 20 сезонов. Дай бог всем такой карьеры. Были взлёты и падения, но ниже определённого уровня он никогда не опускался. Но у всего есть конец. И вот он настал», — приводит слова Перемузова «Матч ТВ».

Рыбин выступал за «Спартак», «Северсталь», «Авангард», новокузнецкий «Металлург», СКА, «Витязь», «Нефтехимик», «Ладу» и «Салават Юлаев».