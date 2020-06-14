Экс-форвард «Салавата Юлаева» и СКА Максим Рыбин завершил карьеру в 38 лет

Известный нападающий Максим Рыбин завершил профессиональную карьеру, сообщил агент 38-летнего нападающего Сергей Паремузов.
«Прошлый сезон Максим пропустил, занимался своей детской школой по хоккею. В конце прошлого сезона мы предварительно обсуждали возможность завершения карьеры, но Максим решил пока официально ни о чём не сообщать. В начале недели он позвонил и сказал, что окончательно принял решение.
Рыбин — явление в нашем хоккее. Максим провёл на высоком уровне больше 20 сезонов. Дай бог всем такой карьеры. Были взлёты и падения, но ниже определённого уровня он никогда не опускался. Но у всего есть конец. И вот он настал», — приводит слова Перемузова «Матч ТВ».
Рыбин выступал за «Спартак», «Северсталь», «Авангард», новокузнецкий «Металлург», СКА, «Витязь», «Нефтехимик», «Ладу» и «Салават Юлаев».
- 14 июня 2020
-
22:39
-
22:27
-
21:46
-
21:17
-
20:45
-
20:13
-
19:42
-
19:27
-
19:00
-
18:30
-
17:53
-
17:38
-
16:30
-
16:12
-
15:51
-
15:07
-
14:30
-
14:07
-
13:31
-
13:31
-
12:36
-
12:19
-
12:09
-
11:51
-
11:10
-
10:59
-
10:40
-
10:27
-
09:55
-
09:44
-
09:36
-
00:52
-
00:06
- 13 июня 2020
-
23:28
-
22:46