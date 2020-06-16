Светлов: «Куньлуню» нужно внимательно изучить опыт «Авангарда»

Экс-главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал появившиеся слухи, согласно которым китайский «Куньлунь Ред Стар» может в следующем сезоне проводить домашние матчи в России.
«В прессе назывались Владивосток, Новокузнецк и Красноярск, все варианты интересные, ведь в каждом городе России любят хоккей. Мы это видим на примере Балашихи, где «Авангарду» после вынужденного переезда за год удалось создать ту хоккейную атмосферу, которая когда-то отличала Омск.
Думаю, в нынешней ситуации «Куньлуню» нужно внимательно изучить опыт «Авангарда». С «ястребами» был тот редкий случай, когда переезд дал импульс для улучшения результатов», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.
В сезоне-2019/2020 «Куньлунь» занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ и в плей-офф не пробился.
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