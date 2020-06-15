Морозов: КХЛ предложила «Куньлуню» варианты проведения домашних матчей на востоке России

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что лига предложила китайскому «Куньлунь Ред Стар» проводить домашние матчи на территории России. Такое решение было принято из-за сложной эпидемиологической ситуации и ограничений в авиасообщении.
«Если по большинству иностранных команд ситуация более-менее понятна, то с командой «Куньлунь» вопрос значительно серьёзнее. В Китае процесс восстановления всех необходимых условий может затянуться до осени, поэтому пекинскому клубу было предложено сразу несколько вариантов локации на начальной стадии чемпионата. Это города, расположенные в восточной части России, такие как Владивосток, где всё соответствует условиям проведения домашних матчей КХЛ, а также Красноярск, где возведён современный дворец спорта. Существует и вариант с западной частью России, но он неудобен для нынешнего составления календаря, потому что, возможно, в ходе чемпионата его придётся менять.
Китайский клуб сейчас наблюдает за ситуацией за въездом и выездом за пределы страны. Лига прорабатывает различные варианты. В начале сезона «Куньлунь» может сыграть часть домашних матчей в России или даже в других странах», — цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.
- 15 июня 2020
-
16:36
-
16:20
-
15:55
-
15:31
-
15:20
-
14:55
-
14:47
-
14:20
-
13:46
-
13:25
-
13:08
-
12:50
-
12:20
-
11:57
-
11:24
-
11:06
-
10:40
-
10:15
-
09:47
-
09:19
-
09:00
-
00:46
-
00:40
-
00:34
- 14 июня 2020
-
23:56
-
23:42
-
23:22
-
22:39
-
22:27
-
21:46
-
21:17
-
20:45
-
20:13
-
19:42
-
19:27