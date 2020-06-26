Вилл: Гика и Седлак сказали, что «Трактор» — один из лучших клубов в КХЛ

Голкипер «Трактора» Роман Вилл прокомментировал заключение контракта с челябинским клубом.

«Я был очень рад тому, что «Трактор» предложил мне контракт, поэтому мы с моим агентом не вели переговоры с другими клубами. Меня полностью устроили условия челябинского клуба, я и слышал много хорошего о команде от своих друзей: Лукаша Седлака и Томаша Гики, которые уже играют в «Тракторе».

Что они сказали? Что «Трактор» – один из лучших клубов в лиге. Их слова мне подтвердили другие чешские хоккеисты, которые тоже выступают в КХЛ. Также мне рассказали, что Челябинск – отличный город, и там живут хорошие люди. Кроме того, я знаком с Павлом Францоузом, бывшим вратарём «Трактора». Он сказал, что я сделал отличный выбор, и что мне обязательно понравится в Челябинске.



Я очень хорошо знаю этих игроков, поэтому доверю их словам. Так что подписание контракта было лёгким решением для меня. Был очень рад, что получил приглашение от такого известного клуба и теперь жду, что «Трактор» станет по-настоящему сплочённой командой и проведёт успешный сезон", — цитирует Вилла пресс-служба КХЛ.