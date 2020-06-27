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Скаут: не хочу сказать, что у Лафренье не будет проблем с переходом в НХЛ

Скаут: не хочу сказать, что у Лафренье не будет проблем с переходом в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Скаут Национальной хоккейной лиги Джей-Эф Дамфус поделился мнением о перспективах нападающего Алексиса Лафренье, считающегося фаворитом предстоящего драфта.

«Лафренье очень поможет то, что он три года играл в лиге Квебека — получил опыт, повзрослел и окреп физически. У него неплохие габариты. Не хочу сказать, что у него не будет проблем с переходом в НХЛ, потому что для этого всегда нужна определенная адаптация. Но он мыслит по-взрослому, готов работать и понимает, что нужно делать, чтобы выйти на следующий уровень», — приводит слова Дамфуса официальный сайт НХЛ.

В минувшем сезоне Лафренье набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах QMJHL и выиграл чемпионат мира в составе молодёжной сборной Канады.

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