Скаут: не хочу сказать, что у Лафренье не будет проблем с переходом в НХЛ

Скаут Национальной хоккейной лиги Джей-Эф Дамфус поделился мнением о перспективах нападающего Алексиса Лафренье, считающегося фаворитом предстоящего драфта.



«Лафренье очень поможет то, что он три года играл в лиге Квебека — получил опыт, повзрослел и окреп физически. У него неплохие габариты. Не хочу сказать, что у него не будет проблем с переходом в НХЛ, потому что для этого всегда нужна определенная адаптация. Но он мыслит по-взрослому, готов работать и понимает, что нужно делать, чтобы выйти на следующий уровень», — приводит слова Дамфуса официальный сайт НХЛ.



В минувшем сезоне Лафренье набрал 112 (35+77) очков в 52 матчах QMJHL и выиграл чемпионат мира в составе молодёжной сборной Канады.