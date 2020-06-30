О`Райлли: в плей-офф будет очень тяжело. Каждая команда считает, что может взять кубок

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О`Райлли поделился ожиданиями от возобновления сезона.



«Уникальная ситуация. Мы добились успеха в прошлом году и понимаем, в чём наша сила. Мы должны играть в своём стиле, действовать жёстко, чтобы с нами было сложно справиться. Это основные принципы нашего хоккея.



Все команды начнут с нуля. Каждая из них сейчас считает, что у неё есть шанс выиграть Кубок Стэнли. Так что предстоящий период станет одним из самых напряжённых для всех нас. Борьба будет нешуточной.



Такого ещё не было. Будет очень тяжело. Все это понимают. А мы понимаем, что нынешняя ситуация отличается от той, что была в прошлом году. Тогда мы набрали ход к окончанию регулярного чемпионата, у нас многое получалось. Сейчас все команды находятся в одинаковом положении», – цитирует форварда официальный сайт лиги.