М. Воробьёв: переговоры с «Салаватом» прошли довольно успешно. Это мой родной клуб

Нападающий Михаил Воробьёв прокомментировал своё возвращение в «Салават Юлаев». 23-летний хоккеист поставил подпись под соглашением сроком на три сезона.



«Переговоры с клубом прошли довольно успешно. Сразу нашли понимание с руководством клуба. Здесь определяющим был тот факт, что это мой родной клуб. Я знаю, что у «Салавата Юлаева» всегда высокие задачи и цели. И, конечно, приятно выступать перед родными болельщиками. Не могу дождаться момента, когда снова надену юлаевскую майку и выйду на лёд «Уфа-Арены».



После того как вернулся домой, сначала неделю отдохнул, а потом сразу начал тренировки, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Что касается оценки сезона в индивидуальном плане, то неплохо, но всегда хочется выступить лучше. Мне есть к чему стремиться», — цитирует Воробьёва официальный сайт клуба.