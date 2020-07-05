Галимов: можем помочь юным спортсменам где-то банальными, но ценными словами

Форвард ХК «Сочи» Ансель Галимов поделился мнением о встрече игроков и руководства клуба с воспитанниками одного из городских ДЮСШ.

«Я думаю, для юных спортсменов очень ценно послушать о нашем опыте, который мы успели накопить за время профессиональной карьеры. Как старшее поколение мы можем помочь им, возможно, где-то банальными, но ценными словами и советами.

В моём детстве подобных встреч не устраивали. Да, в хоккейной школе старшие ребята приходили нам что-то рассказать, но это было немного в других условиях. Но мне тоже было интересно их послушать. Когда смотришь в глаза таким юным спортсменам, сразу вспоминаешь, как начинал сам. Желаю всем ребятам удачи и только побед!» — цитирует Галимова пресс-служба «Сочи».