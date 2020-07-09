Крис Пронгер покинул пост старшего вице-президента «Флориды»

Член Зала хоккейной славы Крис Пронгер покинул пост старшего вице-президента «Флорида Пантерз», сообщает пресс-служба НХЛ.

Пронгер занимал должность старшего советника президента хоккейных операций генменеджера Дэйла Тэллона. Ранее он также работал в департаменте НХЛ по безопасности игроков.

Пронгер поблагодарил владельцев команды, а также весь персонал. Он подчеркнул, что за годы работы во «Флориде» вырос в профессиональном плане.

Бывший хоккеист решил уйти из клуба, чтобы сосредоточиться на собственном бизнесе. Он вместе с супругой Лорен основал туристическую компанию Well Inspired Travels, которая обслуживает бизнесменов и известных спортсменов.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».