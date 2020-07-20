Иван Вишневский подписал пробный контракт с «Нефтехимиком»
Защитник Иван Вишневский подписал пробный контракт с нижнекамским «Нефтехимиком», информирует в «Твиттере» пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
В прошедшем сезоне 32-летний хоккеист защищал цвета екатеринбургского «Автомобилиста» и московского «Спартака». В регулярном чемпионате Вишневский принял участие в 32 матчах, записав на свой счёт 7 (2+5) баллов при показателе полезности "-6" и шести минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 15 минут за матч. В пяти встречах Кубка Гагарина Вишневский записал в актив две результативных передачи.
Ранее защитник также выступал за челябинский «Трактор», нижегородское «Торпедо», уфимский «Салават Юлаев» и мытищинский «Атлант». В НХЛ Вишневский играл за «Даллас».
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