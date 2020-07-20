Клуб Яромира Ягра подписал пробный контракт с экс-защитником «Спартака»

Российский защитник Всеволод Сорокин продолжит карьеру в клубе Яромира Ягра «Кладно», информирует Eliteprospects.com. Хоккеист подписал с клубом второго дивизиона чемпионата Чехии пробный контракт.

В минувшем сезоне 26-летний защитник выступал за «Хумо» из Высшей хоккейной лиги. В 46 матчах регулярного чемпионата Всеволод набрал 28 (2+26) очков при показателе полезности «+23» и 59 штрафных минутах. В 11 матчах плей-офф Сорокин сделал 3 результативные передачи.

В сезоне-2018/2019 Сорокин выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе московского «Спартака», за который провёл 13 игр и отметился результативной передачей. Всего в КХЛ игрок провёл 134 матча и набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности «-22».