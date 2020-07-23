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Робинсон: за восемь лет Москва ассоциируется для меня с домом сильнее, чем Канада

Робинсон: за восемь лет Москва ассоциируется для меня с домом сильнее, чем Канада
Хоккей / КХЛ 0

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон рассказал, чем занимался во время пандемии коронавируса, а также признался, что соскучился по хоккею.

«Рад приезду в Москву, за восемь лет она для меня ассоциируется с домом сильнее, чем Канада. Летом занимался, но в Калгари всё было закрыто до июля. Поэтому работал в домашнем зале и бегал. Лето, конечно, получилось очень необычным, зато много времени провел с семьёй: барбекю на заднем дворе, поездка в горы. Эти горы, кстати, находятся рядом с Калгари — очень хорошее место, чтобы провести время с семьёй. Я хорошо отдохнул, но безумно соскучился по хоккею и площадке», — цитирует Робинсона пресс-служба ЦСКА.

9 июля, в Россию прибыл борт с иностранными хоккеистами, выступающими в составе ЦСКА: вратарём Ларсом Юханссоном, защитником Мэтом Робинсоном и нападающим Марио Кемпе. Защитник Клас Дальбек прилетел отдельно.

Четверо легионеров ЦСКА прилетели в Россию, Дальбек прибудет в Москву в ближайшие дни
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