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Голы Грейвза и Кадри помогли «Колорадо» одержать волевую победу над «Сент-Луисом»

Голы Грейвза и Кадри помогли «Колорадо» одержать волевую победу над «Сент-Луисом»
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».
Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 2:1.

«Сент-Луис» открыл счёт в середине первого периода благодаря году нападающего Дэвида Перрона, которому ассистировали Брэйден Шенн и Райан О’Райли. Но в третьем периоде «Колорадо» удалось переломить ход встречи и сначала сравнять счёт усилиями защитника Райана Грейвза, забившего с передачи Микко Рантанена, а затем выйти вперёд. Победный гол на счету Назема Кадри, которому ассистировали Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон.

Российские игроки в составах обеих команд результативными действиями не отметились.

НХЛ - плей-офф. Посев 1/4 финала - Запад. 1-й тур
03 августа 2020, понедельник. 01:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Перрон (Шенн, О'Райлли) – 16:46' (5x4)   1:1 Грейвз (Рантанен) – 45:33' (5x5)   2:1 Кадри (Ландеског, Маккиннон) – 59:59' (5x4)
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