Голы Грейвза и Кадри помогли «Колорадо» одержать волевую победу над «Сент-Луисом»

В Эдмонтоне на стадионе «Роджер Плэйс» состоялся первый матч квалификационного раунда Кубка Стэнли между «Колорадо Эвеланш» и «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась победой номинальных хозяев со счётом 2:1.



«Сент-Луис» открыл счёт в середине первого периода благодаря году нападающего Дэвида Перрона, которому ассистировали Брэйден Шенн и Райан О’Райли. Но в третьем периоде «Колорадо» удалось переломить ход встречи и сначала сравнять счёт усилиями защитника Райана Грейвза, забившего с передачи Микко Рантанена, а затем выйти вперёд. Победный гол на счету Назема Кадри, которому ассистировали Габриэль Ландеског и Натан Маккиннон.



Российские игроки в составах обеих команд результативными действиями не отметились.