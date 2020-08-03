Канадский защитник Морган Эллис перешёл в рижское «Динамо», информирует официальный сайт латвийского клуба.



Прошлый сезон 28-летний хоккеист провёл в ХК «Сочи», в 54 матчах заработав 17 (1+16) очков при показателе полезности "-7" и 28 минутах штрафа.



В 2010 году Эллис был выбран «Монреаль Канадиенс» в четвёртом раунде драфта НХЛ под общим 117-м номером. В Национальной хоккейной лиге защитник сыграл всего три матча, проводя большую часть времени в АХЛ. В Европе Эллис выступал в Швеции за «Шеллефтео» и «Фэрьестад», а последний сезон провёл в немецком «Кельнер Хайе». За этот клуб Морган сыграл 52 матча в регулярном чемпионате и набрал 34 (12+22) результативных балла, войдя в топ-5 результативных защитников лиги. В плей-офф Эллис выходил на лёд в 11 встречах, записав в свой актив ещё четыре голевые передачи.