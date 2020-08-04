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«Нью-Йорк Айлендерс» вновь обыграл «Флориду», счёт в серии стал 2-0

«Нью-Йорк Айлендерс» вновь обыграл «Флориду», счёт в серии стал 2-0
Хоккей / НХЛ 0

Клубы Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» и «Флорида Пантерз» провели второй матч серии плей-ин. Победу со счётом 4:2 одержала команда из Нью-Йорка. Таким образом, подопечные Барри Тротца повели со счётом 2-0 в серии до трёх побед.

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Счёт во встрече был открыт в середине первого периода — шайбу забросил нападающий «Флориды» Майк Хоффман. Во втором периоде «островитяне» забили три гола, авторами которых стали Мэтт Мартин, Райан Пулок и Джордан Эберле, на что «пантеры» ответили только удачным броском нападающего Александра Баркова. На 51-й минуте Эберле оформил дубль, упрочив преимущество клуба из Нью-Йорка и установив окончательный счёт.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала - Восток. 2-й матч
04 августа 2020, вторник. 19:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Хоффман (Юбердо, Яндл) – 11:16' (5x5)   1:1 Мартин (Кюнхакль, Грин) – 26:12' (5x5)   1:2 Барков (Яндл, Хоффман) – 27:54' (5x4)   2:2 Пулок (Тэйвз, Брассар) – 33:48' (5x4)   3:2 Эберле (Пулок, Барзал) – 36:27' (5x5)   4:2 Эберле (Бовиллье, Бейли) – 50:29' (5x4)

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