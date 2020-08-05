Игроки «Каролины» посмотрели трогательное видео, снятое их родными

Игроки клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» перед стартом Кубка Стэнли посмотрели снятое родными трогательное видео. Несколько хоккеистов не смогли удержаться от слёз. Напомним, в раунде плей-ин «Каролина» в трёх матчах обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс».



Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Каролины» в «Твиттере».



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.