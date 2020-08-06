Скабелка – о 2:12 в двух матчах со СКА: по игре «Локомотива» пока больше вопросов

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги матча со СКА (2:6). Напомним, в первой встрече «Локомотив» проиграл со счётом 0:6.
«Сегодня мы сыграли получше, чем в первом матче. Было больше хороших моментов с нашей стороны, уже что-то получалось. Но больше пока вопросов, над которыми нужно работать. Не получился второй период как по счёту, так и по игре. Пока вот так.
12 пропущенных шайб в двух матчах – это повод ещё больше работать. Здесь злость не поможет. Мы пропускаем разные голы, были и системные ошибки, но я скажу, что в команде много новых игроков. Есть моменты, когда ребята не то что не успевают по скорости, а просто не совсем понимают, кто и куда должен двигаться. Работы ещё много.
Наверное, было бы лучше, если бы соперник на турнире постоянно менялся. Получилось так, как получилось. Сейчас сложно выбирать какие-то матчи. Приходится подстраиваться, потому что не всё зависит от нас. Как будем играть в матче за третье место с молодёжной командой «Сочи»? Не знаю.
Коновалов не поехал в Сочи, а остался в дома. У него небольшие повреждения», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 6 августа 2020
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