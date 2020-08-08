Прайс: никто не ставил на «Монреаль», но мы доказали, что люди ошибались

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс прокомментировал победу в серии с «Питтсбург Пингвинз» (3-1).



«Никто не ставил на нас, но мы доказали, что люди ошибались», — приводит слова Прайса Canoe.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Все матчи пройдут в двух городах — Торонто и Эдмонтоне.



Расписание матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020