Канадский защитник Мэтью Майоне подписал пробный контракт с рижским «Динамо», информирует аккаунт клуба в «Твиттере». Также пробный контракт подписан с 21-летним нападающим Ренарсом Крастенбергсом.



Прошлый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги 29-летний Майоне начинал в китайском «Куньлунь Ред Стар», после чего успел поиграть также за «Динамо» из Минска и Риги. Всего за регулярку защитник провёл 23 матча, отметившись четырьмя результативными передачами при показателе полезности «-7» и 14 минутах штрафного времени.



Уроженец Торонто выступал в хоккейной лиге Онтарио, но в НХЛ пробиться так и не сумел. В итоге Майоне перебрался в Словакию, а затем в Финляндию. После успешного выступления в Финляндии он получил приглашение клуба КХЛ «Динамо» (Рига). В сезоне-2017/2018 в 58 матчах игрок набрал 46 (11+35) очков.