Гол Трямкина принёс «Автомобилисту» победу над «Металлургом» на мемориале Ромазана
Екатеринбургский «Автомобилист» взял верх над магнитогорским «Металлургом» на мемориале Ромазана, встреча закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей.
На 15-й минуте «Автомобилист» открыл счёт, шайбу забросил защитник Захар Арзамасцев. В начале второго периода екатеринбургский клуб увеличил преимущество в счёте, отличился Анатолий Голышев. На 46-й минуте при игре 5 на 3 голом отметился капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, которому ассистировали Андрей Нестрашил и новичок клуба Николай Прохоркин. Победную шайбу в составе «Автомобилиста» забросил в пустые ворота защитник Никита Трямкин. За секунду до конца основного времени матча нападающий Игорь Швырёв установил итоговый счёт встречи.
Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
10 августа 2020, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Арзамасцев (Обидин, Захаров) – 14:22' (5x5) 0:2 Голышев (Холланд, Обидин) – 23:03' (5x5) 1:2 Мозякин (Нестрашил, Прохоркин) – 45:07' (5x3) 1:3 Трямкин – 58:40' (en) 2:3 Швырёв – 59:59' (5x5)
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