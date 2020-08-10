Гол Трямкина принёс «Автомобилисту» победу над «Металлургом» на мемориале Ромазана

Екатеринбургский «Автомобилист» взял верх над магнитогорским «Металлургом» на мемориале Ромазана, встреча закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей.

На 15-й минуте «Автомобилист» открыл счёт, шайбу забросил защитник Захар Арзамасцев. В начале второго периода екатеринбургский клуб увеличил преимущество в счёте, отличился Анатолий Голышев. На 46-й минуте при игре 5 на 3 голом отметился капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, которому ассистировали Андрей Нестрашил и новичок клуба Николай Прохоркин. Победную шайбу в составе «Автомобилиста» забросил в пустые ворота защитник Никита Трямкин. За секунду до конца основного времени матча нападающий Игорь Швырёв установил итоговый счёт встречи.