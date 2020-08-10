Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Интер» — «Байер». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Трямкина принёс «Автомобилисту» победу над «Металлургом» на мемориале Ромазана

Гол Трямкина принёс «Автомобилисту» победу над «Металлургом» на мемориале Ромазана
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» взял верх над магнитогорским «Металлургом» на мемориале Ромазана, встреча закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу гостей.

На 15-й минуте «Автомобилист» открыл счёт, шайбу забросил защитник Захар Арзамасцев. В начале второго периода екатеринбургский клуб увеличил преимущество в счёте, отличился Анатолий Голышев. На 46-й минуте при игре 5 на 3 голом отметился капитан «Металлурга» Сергей Мозякин, которому ассистировали Андрей Нестрашил и новичок клуба Николай Прохоркин. Победную шайбу в составе «Автомобилиста» забросил в пустые ворота защитник Никита Трямкин. За секунду до конца основного времени матча нападающий Игорь Швырёв установил итоговый счёт встречи.

Мемориал имени Ивана Ромазана. Мемориал Ромазана
10 августа 2020, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Арзамасцев (Обидин, Захаров) – 14:22' (5x5)   0:2 Голышев (Холланд, Обидин) – 23:03' (5x5)   1:2 Мозякин (Нестрашил, Прохоркин) – 45:07' (5x3)   1:3 Трямкин – 58:40' (en)   2:3 Швырёв – 59:59' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020