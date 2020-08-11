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Лихачёв заявил, что благодарен школе «Локомотива». Ранее он подверг школу критике

Лихачёв заявил, что благодарен школе «Локомотива». Ранее он подверг школу критике
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий молодёжной сборной России Ярослав Лихачёв выразил благодарность школе ярославского «Локомотива». Напомним, ранее появилось интервью, где хоккеист раскритиковал школу «Локомотива», где он ранее выступал. Лихачёв переехал в Северную Америку два года назад и выступает в юниорской лиге Канады.

«На самом деле благодарен школе „Локомотива“ и всем клубным тренерам за тот фундамент, который они в меня вложили. Только благодаря им могу развиваться и становиться лучше как игрок. „Локомотив“ сыграл большую роль в том, что сейчас я дорос до молодёжной сборной. Рано или поздно вернусь в Россию и всегда буду рад выступать и биться за родной клуб, воспитавший меня», — приводит слова Лихачёва РИА «Новости».

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