Лихачёв заявил, что благодарен школе «Локомотива». Ранее он подверг школу критике

Нападающий молодёжной сборной России Ярослав Лихачёв выразил благодарность школе ярославского «Локомотива». Напомним, ранее появилось интервью, где хоккеист раскритиковал школу «Локомотива», где он ранее выступал. Лихачёв переехал в Северную Америку два года назад и выступает в юниорской лиге Канады.



«На самом деле благодарен школе „Локомотива“ и всем клубным тренерам за тот фундамент, который они в меня вложили. Только благодаря им могу развиваться и становиться лучше как игрок. „Локомотив“ сыграл большую роль в том, что сейчас я дорос до молодёжной сборной. Рано или поздно вернусь в Россию и всегда буду рад выступать и биться за родной клуб, воспитавший меня», — приводит слова Лихачёва РИА «Новости».

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