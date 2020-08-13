«Салават» выиграл Кубок Башкортостана, забив победный гол в овертайме с пустыми воротами

Уфимский «Салават Юлаев» и череповецкая «Северсталь» провели матч предсезонного Кубка Республики Башкортостан. Победу в овертайме одержала команда Томи Лямся — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0). Благодаря этой победе уфимский клуб стал победителем домашнего турнира.

Победную шайбу в овертайме забросил нападающий «Салавата» Никита Сошников. При игре 4 на 3 в овертайме уфимский клуб решил сменить вратаря на пятого полевого игрока. Вышедший пятым на лёд Александр Кадейкин стал одним из ассистентов решающего гола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на канале «Салавата Юлаева» в YouTube.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Новый чемпионат должен стартовать 2 сентября.