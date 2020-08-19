Главный тренер «Автомобилиста» Питерс заразился коронавирусом
Главный тренер екатеринбургского «Автомобилиста» Билл Питерс заразился коронавирусом, сообщил спортивный директор клуба Олег Гросс.
«Диагноз у главного тренера подтверждён, заболевание проходит бессимптомно», — приводит слова Гросса ТАСС.
«Автомобилист» и «Сибирь» отменили контрольной матч, запланированный на 20 августа. Напомним, на прошлой неделе «Автомобилист» принимал участие в предсезонном турнире в Магнитогорске «Мемориал имени Ивана Ромазана». 13 августа команда Билла Питерса встречалась с «Сибирью», а 18 августа пресс-служба новосибирского клуба официально объявила о 11 случаях коронавируса в команде. Тестирование было проведено 17 августа. В течение трёх суток ожидается официальное подтверждение Роспотребнадзора.
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