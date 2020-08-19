Кольяно: в раздевалке «Далласа» есть парни, имеющие опыт решающих матчей

Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Эндрю Кольяно поделился ожиданиями от шестого матча серии с «Калгари Флэймз» (3-2).



«В нашей раздевалке есть парни, которые раньше были в таких ситуациях. Они знают, как их завершить в свою пользу. Также у нас есть молодые ребята, которые быстро учатся. Мы приближаемся к шестому матчу, готовимся показать хорошую игру и оказать жёсткое сопротивление, которое нам удалось оказать сегодня. Нужно думать только о следующем матче. Предыдущую победу мы оставим в прошлом и пойдём дальше», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».