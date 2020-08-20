Бекстрём тренировался с «Вашингтоном» и может сыграть в пятом матче с «Айлендерс»

Шведский нападающий Никлас Бекстрём тренировался с командой может принять участие в пятом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» (1-3), сообщает североамериканский журналист Тодд Гулитти со ссылкой на главного тренера Тодда Рирдена. Решение о возможном выходе форварда на лёд будет принято непосредственно перед матчем.



Напомним, в первом матче серии шведский форвард получил сотрясение мозга после силового приёма Андерса Ли и досрочно завершил встречу по окончании первого периода. Во втором, третьем и четвёртом матчах противостояния Никлас принять участие не сумел.



Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. В предварительном раунде вылетели ещё восемь клубов — «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Нэшвилл Предаторз», «Эдмонтон Ойлерз», «Виннипег Джетс» и «Миннесота Уайлд».