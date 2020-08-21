Светлов: главное, не перехвалить Гурьянова раньше времени. Пусть продолжает работать

Олимпийский чемпион, бывший главный тренер «Лады» Сергей Светлов, работавший в Тольятти с форвардом Денисом Гурьяновым, поделился мнением о его покере в матче плей-офф НХЛ.

«Денис Гурьянов – очень талантливый парень. Работоспособный, с хорошими данными. У него уже тогда, когда мы вместе работали в «Ладе», было понимание игры. Денис – сообразительный по жизни человек, своим трудолюбием он заработал то, что мы видим сейчас. Возможно, в Северную Америку он уехал немного рановато, как тогда нам казалось, ещё годик мог поиграть здесь. Но, как видим, он уже и там добивается результата.



Отличительные признаки Гурьянова – скорость, постоянное движение, поставленные броски, хорошая работа рук, самоотдача на льду. Главное не перехвалить человека раньше времени, пусть Денис продолжает работать. Я в «Ладе» старался постоянно подключать его к основному составу, видел, что у хоккеиста есть перспективы. Он тогда только начинал свой хоккейный путь. Старался давать ему игровые отрезки, давал игровое время. Так что, наверное, небольшая заслуга в его воспитании есть и у меня», — сказал Светлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.