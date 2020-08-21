Паре: Шарангович очень хорошо подготовлен, у него впереди большая и успешная карьера

Нападающий минского «Динамо» Франсис Паре поделился впечатлениями от контрольных матчей с командами чемпионата Беларуси.

«Это не уровень КХЛ, но тоже очень хорошие команды. Видно, что хоккеисты клубов Экстралиги очень хорошо подготовлены, могут составить нам нужную конкуренцию. Сегодня (с «Юностью» 20 августа. – Прим. «Чемпионата») мы играем не в оптимальном составе. Уверен, что к сезону подойдём в ещё более хорошей форме. У Крэйга есть план. В будущем мы будем играть намного лучше.

Шарангович? Егор для своих лет очень хорошо подготовлен, он отлично проявляет себя на льду как с шайбой, так и в плане силовых приёмов. Вы можете это видеть сами, сегодня он ассистент капитана. Думаю, у него впереди большая и успешная карьера. Но сейчас есть ребята более опытные. То же звено Спунера. Что касается нашей тройки, то мы, наверное, будем если не первой, то второй. Самое главное, что мы одна команда, каждый из нас должен вносить свой вклад в общий успех. Нас ждёт долгий сезон», – приводит слова Паре пресс-служба клуба.