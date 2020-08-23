Билялов – о матче с «Металлургом»: пропустил большую часть подготовки, катался два дня
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов прокомментировал победу над «Металлургом» (4:3) в финале предсезонного турнира Кубок чемпионов в Казани.
«Хорошая игра, реализовали свои моменты. Во втором периоде инициатива ушла от нас, это и по броскам видно. Доиграли матч, довели до победы. Дотерпели, всех с победой.
Каково это – пропустить весь турнир и выйти сразу в финале? Непросто. Играть тоже надо, пропустил большую часть подготовки, катался два дня. Поскольку игр перед сезоном больше не будет, надо было получать игровую практику. Я был только за. Тяжело, но справился. Удивился ли, когда узнал, что играю? Не удивился, потому что вчера вечером сказали, что, возможно, буду играть. А сегодня утром уточнили», – приводит слова Билялова пресс-служба клуба.
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