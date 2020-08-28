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Голы Клуза и Жафярова помогли «Торпедо» обыграть «Северсталь» на турнире имени Пучкова

Голы Клуза и Жафярова помогли «Торпедо» обыграть «Северсталь» на турнире имени Пучкова
Хоккей / КХЛ 0

Череповецкая «Северсталь» и нижегородское «Торпедо» провели матч на предсезонном турнира имени Николая Пучкова. Победу одержала команда Дэвида Немировски— 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Торпедо» Андрей Тихомиров, оформивший шатаут. Голами в составе победителей отметились Джастин Клуз и Дамир Жафяров.

Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Новый сезон начнётся 2 сентября матчем за Кубок открытия, который разыграют ЦСКА и «Ак Барс». Первый этап продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
28 августа 2020, пятница. 14:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Клуз (Варнаков) – 30:27' (5x5)   0:2 Жафяров (Дробин, Тихомиров) – 59:53' (en)
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