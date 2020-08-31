Валерий Ничушкин впервые в карьере оформил дубль в матче Кубка Стэнли

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся 4-й матч полуфинальной серии плей-офф Западной конференции между «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Победу в матче со счётом 5:4 одержали номинальные хозяева льда – игроки «Далласа», и увеличили отрыв в серии – 3-1.
Оформивший дубль российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин набрал свои первые очки в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он провёл на льду 14 минут и 38 секунд, заработав показатель полезности «+2». Также, Ничушкин впервые в своей карьере оформил дубль в матчах Кубка Стэнли.
Видео лучших моментов встречи «Даллас» — «Колорадо» доступно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Следующая встреча между «Далласом» и «Колорадо» состоится 1 сентября. Начало – 04:45 мск.
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