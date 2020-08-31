В Олимпийской деревне в Москве появился крытый каток для хоккея. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На новой ледовой арене площадью 61х30 метров и со зрительскими трибунами на 284 места уже в сентябре будут постоянно заниматься до 500 человек.

«В Олимпийской деревне теперь есть крытый каток для хоккея. За последние годы мы открыли в Москве около 200 временных и 10 таких капитальных ледовых комплексов. Хоккей — один из любимейших видов спорта у детей и молодёжи, поэтому планируем построить ещё восемь ледовых спорткомплексов.

Несколько лет назад мы провели реконструкцию СК в Олимпийской деревне, построили футбольный стадион, крытые теннисные корты. Ну а сегодня открыли Академию хоккея — первоклассный комплекс. Познакомился с воспитанниками, надеюсь, они вырастут чемпионами!» – сообщается в аккаунте Сергея Собянина в «Твиттере».