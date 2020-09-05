Радулов побежал обнимать Худобина после победного гола «Далласа»

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:4 в овертайме.

Одним из героев встречи стал российский форвард «Далласа» Александр Радулов, сделавший дубль. Другой россиянин, выступающий за команду из Техаса, голкипер Антон Худобин несколько раз спас «звёзд» от верных голов и сделал 40 сейвов.

После победного гола Йоэля Кивиранты Радулов первым делом побежал обнимать Худобина. Этот эпизод попал на видео, опубликованное в «твиттере» НХЛ.

В финале конференции «Даллас» сыграет с победителем пары «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс».