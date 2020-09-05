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Худобин бурно отреагировал на победный гол «Далласа» в матче с «Колорадо»

Худобин бурно отреагировал на победный гол «Далласа» в матче с «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (провинция Альберта, Канада) состоялся седьмой полуфинальный матч Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» со счётом 5:4 в овертайме.

Российский голкипер Антон Худобин несколько раз спас «звёзд» от верных голов и сделал 40 сейвов. Чемпион мира 2014 года в составе сборной России эмоционально отреагировал на итоговую победу своей команды — после решающего гола Йоэля Кивиранты победно вскинул руки и несколько раз ударил клюшкой по льду. Видео с этим эпизодом опубликовано в «твиттере» «Далласа».

В финале конференции «Даллас» сыграет с победителем в паре «Вегас Голден Найтс» — «Ванкувер Кэнакс». Решающий матч между этими командами пройдёт сегодня и начнётся в 4:00 мск.

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