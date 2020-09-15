Кожевников: Хартли многое возомнил о себе. Он должен жить и работать по нашим правилам

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о предстоящем матче между «Авангардом» и СКА, который состоится 15 сентября в Балашихе, а также прокомментировал работу главного тренера «ястребов» Боба Хартли.
«Матч двух лидеров — «Авангарда» и СКА — станет центральным в первом месяце нынешнего сезона КХЛ. Обе команды мне импонируют: и там, и там много интересных игроков. Это противостояние тренеров России и Канады. Я всегда был за российскую тренерскую школу, с нынешним наставником СКА Валерием Брагиным мы давно дружим, играли вместе. Отношусь к нему с огромным уважением и желаю ему удачи.
Что же касается наставника «Авангарда» Боба Хартли, то меня, откровенно говоря, удивляет его поведение. Да, может, за океаном он является авторитетом, но у нас, в России, он должен не устанавливать свои порядки, а жить и работать по нашим правилам. Он слишком многое возомнил о себе. Я вообще считаю приглашение иностранных тренеров ошибкой руководителей российских клубов. Наша страна воспитала не одно поколение хоккеистов, ставших впоследствии тренерами. Главный спонсор «Авангарда» — компания «Газпром» — потратила сумасшедшие деньги на его контракт. Зачем? Смысл?
В прошлом сезоне работа Хартли в «Авангарде» показала, что ничего особенного в этом тренере нет. «Авангард» из года в год приглашает иностранцев. Лучше бы эти деньги шли на развитие российского хоккея, на воспитание молодёжи, на строительство школ, в конце концов, побыстрее бы построили ледовый дворец в Омске. Если сравнить количество молодых хоккеистов во всех ТОП-клубах, то в Омске их меньше всего, хотя школа там уже много лет — на самом высоком уровне. Такое ощущение, что Хартли работает не на клуб. Из «Авангарда» молодые игроки уходят в другие команды или уезжают за границу. Раз человеку дали работу в России он должен уважать наши правила, понимать, где он находится и убрать свой снобизм», — сказал Кожевников «Чемпионату».
- 15 сентября 2020
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